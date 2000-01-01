Варвара Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Осипова

Варвара Осипова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Григор Васильев

Отец ребёнка: Василь Алексеев

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Василь Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василь Алексеев

Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close