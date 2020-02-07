Киреева (Иванова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Иванова) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1961

Дата смерти

07.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1961

Отец: Иванов Николай

Мать: Иванова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
10.01.1981

Дочь: Исаева Диана Владимировна

Отец ребёнка: Киреев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1991

Сын: Киреев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Киреев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Киреев Владимир Иванович

Смерть
07.02.2020
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