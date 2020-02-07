Киреева (Иванова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1961
Дата смерти07.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1961
Отец: Иванов Николай
Рождение ребёнка
10.01.1981
Дочь: Исаева Диана Владимировна
Отец ребёнка: Киреев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1991
Сын: Киреев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Киреев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Киреев Владимир Иванович
Смерть
07.02.2020