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Белов Виктор Романович
Белов Виктор Романович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Мужской
Отец
Герасимов Роман Фёдорович
1909 г.р.
Мать
Белова Татьяна Прокофьевна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Герасимов Роман Фёдорович
Мать:
Белова Татьяна Прокофьевна
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