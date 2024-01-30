Смелкова (Тёркина) Виктория Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1983
Бракосочетание
23.08.?
Муж: скрыто настройками приватности
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.01.2005
Сын: Стоумов Владислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Стоумов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
18.11.2012
Дочь: Смелкова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности