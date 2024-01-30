Смелкова (Тёркина) Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелкова (Тёркина) Виктория Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1983

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1983

Отец: Тёркин Александр Васильевич

Мать: Тёркина Наталья Юрьевна

Бракосочетание
23.08.?

Муж: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.01.2005

Сын: Стоумов Владислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Стоумов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
18.11.2012

Дочь: Смелкова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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