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Хован Андрей Евгеньевич

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Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

07.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1985

Отец: Хован Евгений Иванович

Мать: Хован Татьяна Георгиевна

Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
17.06.2017

Жена: Хован Кристина Андреевна

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.10.2017

Сын: Хован Максим Андреевич

Мать ребёнка: Хован Кристина Андреевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.12.2022

Дочь: Хован Арина Андреевна

Мать ребёнка: Хован Кристина Андреевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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