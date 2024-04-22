Хован Андрей Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1985
Отец: Хован Евгений Иванович
Мать: Хован Татьяна Георгиевна
Бракосочетание
17.06.2017
Жена: Хован Кристина Андреевна
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.10.2017
Мать ребёнка: Хован Кристина Андреевна
Рождение ребёнка
16.12.2022
Дочь: Хован Арина Андреевна
Мать ребёнка: Хован Кристина Андреевна