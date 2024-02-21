Долговский Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долговский Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1937

Дата смерти

17.05.1988

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1909 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Медведева Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
17.05.1988

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