Долговский Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1937
Дата смерти17.05.1988
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
17.05.1988