Сухово-Кобылин Александр Васильевич
Место рожденияс. Воскресенское, Московская губерния (ныне - Москва)
Дата рождения29.09.1817
Дата смерти24.03.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Воскресенское, Московская губерния (ныне - Москва)
Место жительства
Неизвестно
имение Новое, Мологский уезд, Ярославская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кобылинка, Чернский уезд, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Париж
Место жительства
Неизвестно
Берлин
Место жительства
Неизвестно
Гейдельберг
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.03.1903
Болье-сюр-Мер, Франция