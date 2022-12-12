Сухово-Кобылин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухово-Кобылин Александр Васильевич

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Место рождения

с. Воскресенское, Московская губерния (ныне - Москва)

Дата рождения

29.09.1817

Дата смерти

24.03.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Воскресенское, Московская губерния (ныне - Москва)
Место жительства
Неизвестно
имение Новое, Мологский уезд, Ярославская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кобылинка, Чернский уезд, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Париж
Место жительства
Неизвестно
Берлин
Место жительства
Неизвестно
Гейдельберг
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.03.1903
Болье-сюр-Мер, Франция
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