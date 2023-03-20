Коркина (Ващенко) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркина (Ващенко) Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Алексей

Мать: Васса Фроловна

Рождение ребёнка
18.01.1974

Дочь: Решетняк Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Коркин Николай

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Коркин Николай

Смерть
Неизвестно
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