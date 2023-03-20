Коркина (Ващенко) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Алексей
Мать: Васса Фроловна
Рождение ребёнка
18.01.1974
Дочь: Решетняк Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Коркин Николай
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Коркин Николай
Смерть
Неизвестно