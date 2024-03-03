Мез (Блинашева) Фатьмаф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мез (Блинашева) Фатьмаф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мез Индрис Пшипиевич

Отец ребёнка: Мез Пшипий

Рождение ребёнка
1901

Сын: Мез Касполет Пшипиевич

Отец ребёнка: Мез Пшипий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мез Салех Пшипиевич

Отец ребёнка: Мез Пшипий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мез Тхайчас Пшипиевна

Отец ребёнка: Мез Пшипий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мез Хаджет Пшипиевна

Отец ребёнка: Мез Пшипий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мез Фатимет Пшипиевна

Отец ребёнка: Мез Пшипий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мез Пшипий

Смерть
1921
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