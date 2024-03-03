Мез (Блинашева) Фатьмаф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мез Индрис Пшипиевич
Отец ребёнка: Мез Пшипий
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Мез Пшипий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мез Салех Пшипиевич
Отец ребёнка: Мез Пшипий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мез Тхайчас Пшипиевна
Отец ребёнка: Мез Пшипий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мез Хаджет Пшипиевна
Отец ребёнка: Мез Пшипий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мез Фатимет Пшипиевна
Отец ребёнка: Мез Пшипий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мез Пшипий
Смерть
1921