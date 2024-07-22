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Белозеров Никифор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Белозеров Андрей Григорьевич

Мать: Белозерова Марфа Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Белозеров Иван Никифорович

Мать ребёнка: Белозерова Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Белозерова Аксинья Никифоровна

Мать ребёнка: Белозерова Авдотья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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