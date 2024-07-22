Белозеров Никифор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Белозеров Иван Никифорович
Мать ребёнка: Белозерова Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Белозерова Аксинья Никифоровна
Мать ребёнка: Белозерова Авдотья Федоровна
Смерть
Неизвестно