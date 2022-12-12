Шуйский Михаил Григорьевич
Место рожденияНовогеоргиевск
Дата рождения13.11.1883
Дата смерти11.09.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Новогеоргиевск
Место жительства
С 1883
Кременчуг, Полтавская обл., Украина
Место жительства
По 1904
Харьков, Украина
Место жительства
С 1904 по 1905
Место жительства
С 1905 по 1913
Вена, Австрия
Место жительства
С 1913 по 1916
Место жительства
С 1916 по 1923
Кременчуг, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1923 по 1932
Киев, Украина
Место жительства
С 1933 по 1953
Смерть
11.09.1953