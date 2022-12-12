Шуйский Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуйский Михаил Григорьевич

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Место рождения

Новогеоргиевск

Дата рождения

13.11.1883

Дата смерти

11.09.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Новогеоргиевск
Место жительства
С 1883
Кременчуг, Полтавская обл., Украина
Место жительства
По 1904
Харьков, Украина
Место жительства
С 1904 по 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1905 по 1913
Вена, Австрия
Место жительства
С 1913 по 1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1916 по 1923
Кременчуг, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1923 по 1932
Киев, Украина
Место жительства
С 1933 по 1953
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
11.09.1953
Пермь, Пермский, Пермский край
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