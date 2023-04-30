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Якунин Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1960

Отец: Якунин Алексей

Мать: Якунина Анна Степановна

Бракосочетание
27.08.1983

Жена: Якунина Ирина Владимировна

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1984

Сын: Якунин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Якунина Ирина Владимировна

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.09.1987

Дочь: Кравчук Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Якунина Ирина Владимировна

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1993

Дочь: Салюкова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Якунина Ирина Владимировна

Оус, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1993

Дочь: Пшеничникова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Якунина Ирина Владимировна

Оус, Ивдельский, Свердловская область
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