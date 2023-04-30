Якунин Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1960
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1960
Отец: Якунин Алексей
Мать: Якунина Анна Степановна
Бракосочетание
27.08.1983
Рождение ребёнка
30.05.1984
Мать ребёнка: Якунина Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
13.09.1987
Дочь: Кравчук Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Якунина Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
01.07.1993
Дочь: Салюкова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Якунина Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
01.07.1993
Дочь: Пшеничникова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Якунина Ирина Владимировна