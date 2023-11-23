Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Алексей Иванов
Мать: неизвестно
Иван Алексеевич (1703 — ?) Предположительно1 , родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Алексея Ивановича. Служил пономарем, а затем — дьяконом в том же селе. Жена его Прасковья... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1733
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1735
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Терентьева
Василий Иванович (1735 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. Служил дьяконом в том же селе. Жена его Прасковья Яковлевна (1739-?), дочь священника Як... Показать все
Рождение ребёнка
1741
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1744
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Терентьева
Илья Иванович (1744 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. Около 1765 года определен на дьяконскую вакансию к церкви села Рождествена на Корожичне (он... Показать все
Рождение ребёнка
1745
Сын: (Сеславинский) Иван Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Терентьева
(Сеславинский) Иван Иванович (1745 — 1812) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. В семинарии не обучался. В 1766 году определен дьячком в село Сеславино Я... Показать все
Смерть
Неизвестно