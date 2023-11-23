Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Алексеев

Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Алексей Иванов

Мать: неизвестно

Иван Алексеевич (1703 — ?) Предположительно1 , родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Алексея Ивановича. Служил пономарем, а затем — дьяконом в том же селе. Жена его Прасковья... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Терентьева

Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Терентьева

Рождение ребёнка
1733

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Терентьева

Рождение ребёнка
1735

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Терентьева

Василий Иванович (1735 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. Служил дьяконом в том же селе. Жена его Прасковья Яковлевна (1739-?), дочь священника Як... Показать все
Рождение ребёнка
1741

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Терентьева

Рождение ребёнка
1744

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Терентьева

Илья Иванович (1744 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. Около 1765 года определен на дьяконскую вакансию к церкви села Рождествена на Корожичне (он... Показать все
Рождение ребёнка
1745

Сын: (Сеславинский) Иван Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Терентьева

(Сеславинский) Иван Иванович (1745 — 1812) Родился в семье дьякона села Спасского на Ильди Мологского уезда Ивана Алексеевича. В семинарии не обучался. В 1766 году определен дьячком в село Сеславино Я... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.