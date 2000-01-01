Сорокин / Евтушенко Евгений Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин / Евтушенко Евгений Лаврентьевич

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Место рождения

Днепропетровск

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

09.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

1888 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

IG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Сорокин Василий Никифорович

Мать: Люля Ганна Степановна

Днепропетровск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.04.1944
Украинская ССР, Тарнопольская обл., г. Тарнополь, в районе двух церквей
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