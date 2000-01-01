Сорокин / Евтушенко Евгений Лаврентьевич
Место рожденияДнепропетровск
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти09.04.1944
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Сорокин Василий Никифорович
Мать: Люля Ганна Степановна
Днепропетровск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.04.1944
Украинская ССР, Тарнопольская обл., г. Тарнополь, в районе двух церквей