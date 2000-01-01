Берггольц (Королева) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Елизавета Христофоровна
Отец ребёнка: Бергхольц Христофор Фридрихович
Рождение ребёнка
08.01.1885
Сын: Берггольц Фёдор Христофорович
Отец ребёнка: Бергхольц Христофор Фридрихович
Санкт-Петербург
Бракосочетание
1885
Супруг(-а): Ольга Михайловна Бергхольц (Королева)
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ольга Христофоровна
Отец ребёнка: Бергхольц Христофор Фридрихович
Смерть
1924