Берггольц (Королева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берггольц (Королева) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Елизавета Христофоровна

Отец ребёнка: Бергхольц Христофор Фридрихович

Рождение ребёнка
08.01.1885

Сын: Берггольц Фёдор Христофорович

Отец ребёнка: Бергхольц Христофор Фридрихович

Санкт-Петербург
Бракосочетание
1885

Муж: Бергхольц Христофор Фридрихович

Супруг(-а): Ольга Михайловна Бергхольц (Королева)
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ольга Христофоровна

Отец ребёнка: Бергхольц Христофор Фридрихович

Смерть
1924
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