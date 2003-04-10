Серкова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.2003

Отец: Серков Владимир Михайлович

Мать: Серкова Валентина Ивановна

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