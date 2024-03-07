Синицын Евфимий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Евфимий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1878
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
10.02.1878

Жена: Синицына (Медведева) Ольга Иудовна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №173 Опись №16 Дело №286 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Ново-Спасское за 1878 г. https://yandex.ru/archive/catalog/26d4dc88-9c58-4f1f-b0... Показать все
Смерть
Неизвестно

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