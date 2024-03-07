Синицын Евфимий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1878
Бракосочетание
10.02.1878
Фонд №173 Опись №16 Дело №286 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Ново-Спасское за 1878 г. https://yandex.ru/archive/catalog/26d4dc88-9c58-4f1f-b0... Показать все
Смерть
Неизвестно