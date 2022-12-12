Шишкин Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1894
Дата смерти29.11.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1938
Дочь: Бурмистрова Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Шишкина Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Анна Павловна
Смерть
29.11.1969
Москва, город федерального значения Москва