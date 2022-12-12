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Шишкин Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Зыково, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

24.11.1894

Дата смерти

29.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Зыково, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.09.1938

Дочь: Бурмистрова Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Шишкина Анна Павловна

Зыково, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Анна Павловна

Смерть
29.11.1969
Москва, город федерального значения Москва
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