Малышева (Художиткова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышева (Художиткова) Анисья

Малышева (Художиткова) Анисья

avatar

Место рождения

с. Камышное Курганской обл.

Дата рождения

13.01.1886

Дата смерти

01.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1886

Отец: Художитков Евстигней

Мать: Художиткова Пелагея

с. Камышное Курганской обл.
Бракосочетание
27.01.1903

Муж: Малышев Василий

Богородице-Казанская церковь с. Верхне-Алабугского Курганского уезда
Рождение ребёнка
22.06.1905

Сын: Малышев Петр

Отец ребёнка: Малышев Василий

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
26.02.1908

Дочь: Саламатова Евдокия

Отец ребёнка: Малышев Василий

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области
Рождение ребёнка
10.05.1910

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Малышев Василий

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
24.07.1911

Дочь: Лещанова Анна

Отец ребёнка: Малышев Василий

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Карнаухова Мария

Отец ребёнка: Малышев Василий

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Игошева Александра

Отец ребёнка: Малышев Василий

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Рождение ребёнка
26.09.1924

Дочь: Тиванова Надежда

Отец ребёнка: Малышев Василий

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Смерть
01.05.1970
г. Пермь
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Пермь, Южное кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close