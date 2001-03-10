Малышева (Художиткова) Анисья
Место рожденияс. Камышное Курганской обл.
Дата рождения13.01.1886
Дата смерти01.05.1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1886
Отец: Художитков Евстигней
Мать: Художиткова Пелагея
с. Камышное Курганской обл.
Бракосочетание
27.01.1903
Муж: Малышев Василий
Богородице-Казанская церковь с. Верхне-Алабугского Курганского уезда
Рождение ребёнка
22.06.1905
Сын: Малышев Петр
Отец ребёнка: Малышев Василий
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
26.02.1908
Дочь: Саламатова Евдокия
Отец ребёнка: Малышев Василий
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области
Рождение ребёнка
10.05.1910
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Малышев Василий
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
24.07.1911
Дочь: Лещанова Анна
Отец ребёнка: Малышев Василий
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Карнаухова Мария
Отец ребёнка: Малышев Василий
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Игошева Александра
Отец ребёнка: Малышев Василий
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Рождение ребёнка
26.09.1924
Дочь: Тиванова Надежда
Отец ребёнка: Малышев Василий
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Смерть
01.05.1970
г. Пермь
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Пермь, Южное кладбище