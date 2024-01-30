Грачева Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Грачев Матвей Егорович
Рождение ребёнка
20.06.1869
Дочь: Грачева Агрипена Матвеевна
Отец ребёнка: Грачев Матвей Егорович
Рождение ребёнка
1869
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грачев Матвей Егорович