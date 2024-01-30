Грачева Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1866 г.р.
1869 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Грачев Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Грачев Матвей Егорович

Рождение ребёнка
20.06.1869

Дочь: Грачева Агрипена Матвеевна

Отец ребёнка: Грачев Матвей Егорович

Воробьева, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1869

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грачев Матвей Егорович

Воробьева, Лихвинский уезд, Калужская губерния
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