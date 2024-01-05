Фокина Агриппина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина Агриппина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Иван Федорович

Рождение ребёнка
02.02.1902

Сын: Фокин Константин Иванович

Отец ребёнка: Фокин Иван Федорович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1905 году. 3 года. Простуда. указан отец Иван Федорович и мать Агриппина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно

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