Фокина Агриппина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фокин Иван Федорович
Рождение ребёнка
02.02.1902
Сын: Фокин Константин Иванович
Отец ребёнка: Фокин Иван Федорович
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1905 году. 3 года. Простуда. указан отец Иван Федорович и мать Агриппина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно