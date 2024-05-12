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Авилова Валентина Александровна

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Место рождения

Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Вычислено 1935

Дата смерти

1985 или 1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1930 г.р.

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авилов Михаил Алексеевич

Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.09.1966

Дочь: Авилова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Авилов Михаил Алексеевич

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
1985 или 1995
Красный Октябрь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

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