Авилова Валентина Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1935
Дата смерти1985 или 1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1966
Дочь: Авилова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Авилов Михаил Алексеевич
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
1985 или 1995
Красный Октябрь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край