Ворона Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения12.09.1954
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1954
Отец: Ворона Александр
Рождение ребёнка
25.10.1977
Сын: Ворона Роман Александрович
Мать ребёнка: Ворона Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворона Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Ворона Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворона Елена Александровна
Мать ребёнка: Ворона Любовь Дмитриевна