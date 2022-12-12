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Ворона Александр Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1954

Отец: Ворона Александр

Мать: Кузина Анастасия Матвеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1977

Сын: Ворона Роман Александрович

Мать ребёнка: Ворона Любовь Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворона Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Ворона Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворона Елена Александровна

Мать ребёнка: Ворона Любовь Дмитриевна

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