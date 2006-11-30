Шубина (Васильева) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина (Васильева) Лидия Васильевна

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Место рождения

Новгородская область, Уторгожский район, деренвя Красовицы,

Дата рождения

12.08.1932

Дата смерти

30.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1932

Отец: Васильев Василий Васильевич

Мать: Васильева Агафья Васильевна

Новгородская область, Уторгожский район, деренвя Красовицы,
Рождение ребёнка
10.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шубин Вячеслав Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Вячеслав Николаевич

Смерть
30.11.2006
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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