Шубина (Васильева) Лидия Васильевна
Место рожденияНовгородская область, Уторгожский район, деренвя Красовицы,
Дата рождения12.08.1932
Дата смерти30.11.2006
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1932
Новгородская область, Уторгожский район, деренвя Красовицы,
Рождение ребёнка
10.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шубин Вячеслав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.2006