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Ахунов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1968

Дата смерти

24.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1968

Отец: не указан

Мать: Ахунова (Батогова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
22.05.1992

Сын: Ахунов Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Дедова (Дедова) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
12.02.1994

Дочь: Шведова (Ахунова) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Дедова (Дедова) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
08.08.1997

Дочь: Юлина (Ахунова) Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Дедова (Дедова) Наталья Владимировна

Смерть
24.09.2015

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