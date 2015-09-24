Ахунов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1968
Дата смерти24.09.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1968
Отец: не указан
Рождение ребёнка
22.05.1992
Мать ребёнка: Дедова (Дедова) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
12.02.1994
Дочь: Шведова (Ахунова) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Дедова (Дедова) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
08.08.1997
Дочь: Юлина (Ахунова) Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Дедова (Дедова) Наталья Владимировна
Смерть
24.09.2015