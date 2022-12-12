Волкова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Мария Ивановна

Волкова Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Алабушево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алабушево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1933

Сын: Гусев Виталий Георгиевич

Отец ребёнка: Гусев Георгий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Гусев Георгий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Георгий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close