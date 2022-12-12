Волкова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1933
Отец ребёнка: Гусев Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Гусев Георгий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно