Кремер Ефим Эммануилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1904
Дата смерти20.12.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1935
Рождение ребёнка
20.12.1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
06.08.1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
20.08.1949
г. Омск
Смерть
20.12.1986
Причина смерти: рак лёгких