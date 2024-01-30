Кремер Ефим Эммануилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кремер Ефим Эммануилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1904

Дата смерти

20.12.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кремер Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кремер Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кремер Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кремер Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кремер Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кремер Лидия Тимофеевна

г. Омск
Смерть
20.12.1986
Причина смерти: рак лёгких
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