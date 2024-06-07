Вислогузов Никонор Лазаревич
Место рожденияКурская губерния
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вислогузов Владимир Никонорович
Мать ребёнка: Вислогузова Ульяна Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вислогузова) Варвара Никоноровна
Мать ребёнка: Вислогузова Ульяна Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гальцева (Вислогузова) Евфграфия Никоноровна
Мать ребёнка: Вислогузова Ульяна Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вислогузова Ульяна Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1901
Дочь: (Вислогузова) Агрипина Никоноровна
Мать ребёнка: Вислогузова Ульяна Анисимовна
Рождение ребёнка
09.07.1903
Дочь: Скоробогатова (Вислогузова) Ольга Никоноровна
Мать ребёнка: Вислогузова Ульяна Анисимовна
Рождение ребёнка
15.09.1905
Дочь: Мухортова (Вислогузова) Марфа Никоноровна
Мать ребёнка: Вислогузова Ульяна Анисимовна
Смерть
Неизвестно