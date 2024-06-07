Вислогузов Никонор Лазаревич 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вислогузов Никонор Лазаревич

Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вислогузов Владимир Никонорович

Мать ребёнка: Вислогузова Ульяна Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вислогузова) Варвара Никоноровна

Мать ребёнка: Вислогузова Ульяна Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гальцева (Вислогузова) Евфграфия Никоноровна

Мать ребёнка: Вислогузова Ульяна Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вислогузова Ульяна Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вислогузова Ульяна Анисимовна

Рождение ребёнка
19.06.1901

Дочь: (Вислогузова) Агрипина Никоноровна

Мать ребёнка: Вислогузова Ульяна Анисимовна

Рождение ребёнка
09.07.1903

Дочь: Скоробогатова (Вислогузова) Ольга Никоноровна

Мать ребёнка: Вислогузова Ульяна Анисимовна

Рождение ребёнка
15.09.1905

Дочь: Мухортова (Вислогузова) Марфа Никоноровна

Мать ребёнка: Вислогузова Ульяна Анисимовна

Смерть
Неизвестно

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