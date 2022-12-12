Коровин Алексей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Боков Леонтий Иванович
Мать: Бокова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Коровин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Коровин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Коровин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно