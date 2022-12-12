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Коровин Алексей Леонтьевич

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Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Боков Леонтий Иванович

Мать: Бокова Марфа Семеновна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1730

Сын: Коровин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1735

Сын: Коровин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1737

Сын: Коровин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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