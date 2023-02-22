Томилова Маргарита Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Томилов Василий Дмитриевич
Мать: Норина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Виктор Федорович
Смерть
Неизвестно