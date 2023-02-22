Томилова Маргарита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова Маргарита Васильевна

Место рождения

Туринск, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Томилов Василий Дмитриевич

Мать: Норина Мария Ивановна

Туринск, Туринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Виктор Федорович

Рождение ребёнка
17.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Виктор Федорович

Смерть
Неизвестно

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