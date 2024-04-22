Мукусев Никифор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМукусев Никифор Ефимович

Мукусев Никифор Ефимович

avatar

Место рождения

Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.02.1902 ст.

Дата смерти

17.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1902 ст.

Отец: Мукусев Ефим Фёдорович

Мать: Мукусева Елена Павловна

Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
15.02.1902 (по новому стилю)
Крещение
10.02.1902 ст.
Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Мукусев Борис Никифорович

Мать ребёнка: Мукусева Зоя Константиновна

Рождение ребёнка
24.05.1927

Сын: Мукусев Лев Никифорович

Мать ребёнка: Мукусева Зоя Константиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1933

Сын: Мукусев Олег Никифорович

Мать ребёнка: Мукусева Зоя Константиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мукусева Зоя Константиновна

Смерть
17.11.1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close