Мукусев Никифор Ефимович
Место рождения
Дата рождения02.02.1902 ст.
Дата смерти17.11.1982
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1902 ст.
Отец: Мукусев Ефим Фёдорович
Мать: Мукусева Елена Павловна
15.02.1902 (по новому стилю)
Крещение
10.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мукусев Борис Никифорович
Мать ребёнка: Мукусева Зоя Константиновна
Рождение ребёнка
24.05.1927
Мать ребёнка: Мукусева Зоя Константиновна
Рождение ребёнка
12.09.1933
Мать ребёнка: Мукусева Зоя Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1982