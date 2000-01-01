Кулакова Екатерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1881
Дочь: Матрона Степанова
Отец ребёнка: Кулаков Степан Дмитриевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
18.09.1882
Отец ребёнка: Кулаков Степан Дмитриевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
27.01.1884
Дочь: Позднякова Анна Степановна
Отец ребёнка: Кулаков Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Кулаков Степан Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно