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Кулакова Екатерина Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1881

Дочь: Матрона Степанова

Отец ребёнка: Кулаков Степан Дмитриевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
18.09.1882

Сын: Кулаков Иван Степанович

Отец ребёнка: Кулаков Степан Дмитриевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
27.01.1884

Дочь: Позднякова Анна Степановна

Отец ребёнка: Кулаков Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Кулаков Степан Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Степан Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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