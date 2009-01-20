Лопатина Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Ксения Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.2009

Отец: Максим Лопатин

Мать: Лопатина Марина Николаевна

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