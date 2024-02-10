Brehm Barbara
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Brehm Johannes
Рождение ребёнка
155
Дочь: Brehm Margaretha
Отец ребёнка: Brehm Johannes
Рождение ребёнка
1844
Сын: Brehm Nickolaus
Отец ребёнка: Brehm Johannes
Рождение ребёнка
1846
Сын: Brehm Gerhard
Отец ребёнка: Brehm Johannes
Рождение ребёнка
1848
Сын: Brehm Johannes
Отец ребёнка: Brehm Johannes