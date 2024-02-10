Brehm Barbara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Brehm Barbara

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

155 г.р.
1844 г.р.
1846 г.р.
1848 г.р.

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Brehm Johannes

Рождение ребёнка
155

Дочь: Brehm Margaretha

Отец ребёнка: Brehm Johannes

Рождение ребёнка
1844

Сын: Brehm Nickolaus

Отец ребёнка: Brehm Johannes

Рождение ребёнка
1846

Сын: Brehm Gerhard

Отец ребёнка: Brehm Johannes

Рождение ребёнка
1848

Сын: Brehm Johannes

Отец ребёнка: Brehm Johannes

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