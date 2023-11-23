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(Царевская) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1828

Муж: Царевский Михаил Семенович

Супруг(-а): Анна Ивановна Царевская
Рождение ребёнка
1830

Сын: Васильевский Василий Михайлов

Отец ребёнка: Царевский Михаил Семенович

Васильевский Василий Михайлович (ок. 1830 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Воскресенского на Волге Мышкинского уезда. Законоучитель местной церковно-приходской школы и ... Показать все
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Царевская) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Царевский Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Царевский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Царевский Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Царевская) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Царевский Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Царевская) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Царевский Михаил Семенович

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