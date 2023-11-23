(Царевская) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1828
Супруг(-а): Анна Ивановна Царевская
Рождение ребёнка
1830
Сын: Васильевский Василий Михайлов
Отец ребёнка: Царевский Михаил Семенович
Васильевский Василий Михайлович (ок. 1830 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Воскресенского на Волге Мышкинского уезда. Законоучитель местной церковно-приходской школы и ... Показать все
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Царевская) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Царевский Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Царевский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Царевский Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Царевская) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Царевский Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Царевская) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Царевский Михаил Семенович