Усова (Новгородцева) Светлана Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова (Новгородцева) Светлана Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1975

Отец: Новгородцев Фёдор Феофанович

Мать: Новгородцева Александра Вячеславовна

Рождение ребёнка
15.08.1998

Сын: Усов Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: Усов Игорь Иванович

Бракосочетание
27.04.2007

Муж: Усов Игорь Иванович

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
28.10.2007

Сын: Усов Андрей Игоревич

Отец ребёнка: Усов Игорь Иванович

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
31.07.2011

Дочь: Усова Анна Игоревна

Отец ребёнка: Усов Игорь Иванович

Ухта, Ухта, Республика Коми
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