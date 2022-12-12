Усова (Новгородцева) Светлана Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1975
Рождение ребёнка
15.08.1998
Отец ребёнка: Усов Игорь Иванович
Бракосочетание
27.04.2007
Муж: Усов Игорь Иванович
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
28.10.2007
Сын: Усов Андрей Игоревич
Отец ребёнка: Усов Игорь Иванович
Рождение ребёнка
31.07.2011
Дочь: Усова Анна Игоревна
Отец ребёнка: Усов Игорь Иванович