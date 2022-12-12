Федорович (Колесникова) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорович (Колесникова) Валентина Павловна

Федорович (Колесникова) Валентина Павловна

avatar

Место рождения

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

15.01.1949

Дата смерти

04.08.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1949

Отец: не указан

Мать: Дудинская Вера

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
12.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федорович Михаил Казимирович

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
11.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федорович Михаил Казимирович

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорович Михаил Казимирович

Смерть
04.08.?
Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close