Федорович (Колесникова) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения15.01.1949
Дата смерти04.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1949
Отец: не указан
Мать: Дудинская Вера
Рождение ребёнка
12.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федорович Михаил Казимирович
Рождение ребёнка
11.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федорович Михаил Казимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.?