Волкова (Балицкая) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Балицкая) Лидия Ивановна

Место рождения

Бердичев, Житомирська область

Дата рождения

01.02.1935

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1935

Отец: Балицкий Иван Иосифович

Мать: Балицкая Александра Алексеевна

Бердичев, Житомирська область
Образование
По 1955
Житомир, Житомирська область
Строительный техникум
Рождение ребёнка
27.10.1957

Дочь: Егорова Инна Викторовна

Отец ребёнка: Волков Виктор Дмитриевич

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
10.11.1957

Муж: Волков Виктор Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Образование
По 1961
Москва, город федерального значения Москва
МИСИ (неоконченное)
Работа или профессия
С 1965 по 1976
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Инженер-проектировщик Проектного института Чувашгражданпроект
Работа или профессия
По 1965
Житомир, Житомирська область
проектировщик
Рождение ребёнка
22.05.1970

Сын: Волков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Волков Виктор Дмитриевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Работа или профессия
С 1976
Тернополь, Тернопільська область
инженер Пронектный институт
Бракосочетание
Около 2009

Муж: Закопайченко Александр Дмитриевич

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