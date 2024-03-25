Волкова (Балицкая) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.02.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1935
Образование
По 1955
Строительный техникум
Рождение ребёнка
27.10.1957
Дочь: Егорова Инна Викторовна
Отец ребёнка: Волков Виктор Дмитриевич
Бракосочетание
10.11.1957
Образование
По 1961
МИСИ (неоконченное)
Работа или профессия
С 1965 по 1976
Инженер-проектировщик Проектного института Чувашгражданпроект
Работа или профессия
По 1965
проектировщик
Рождение ребёнка
22.05.1970
Отец ребёнка: Волков Виктор Дмитриевич
Работа или профессия
С 1976
Тернополь, Тернопільська область
инженер Пронектный институт
Бракосочетание
Около 2009