Лихачёв Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихачёв Василий Петрович

Лихачёв Василий Петрович

avatar

Место рождения

Дубник, Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1705 и 1710

Пол

Мужской

Отец

Между 1680 и 1681 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1705 и 1710

Отец: Лихачёв Пётр Григорьевич

Мать: не указана

Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1729 и 1730

Сын: Лихачёв Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1739

Сын: Лихачёв Макар Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1741

Сын: Лихачёв Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1743

Сын: Лихачёв Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1747 и 1748

Сын: Лихачёв Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1752 и 1753

Дочь: Евфимия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1753 и 1754

Сын: Лихачёв Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close