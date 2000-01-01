Лихачёв Василий Петрович
Место рожденияДубник, Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1705 и 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1705 и 1710
Отец: Лихачёв Пётр Григорьевич
Мать: не указана
Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1729 и 1730
Сын: Лихачёв Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1739
Мать ребёнка: не указана
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1741
Мать ребёнка: не указана
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
1743
Сын: Лихачёв Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1747 и 1748
Мать ребёнка: не указана
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1752 и 1753
Дочь: Евфимия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1753 и 1754
Мать ребёнка: не указана
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно