(Верняева) Екатерина 09.06.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Верняева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.2003

Сын: Верняев Андрей Викторович

Отец ребёнка: Верняев Виктор Анатольевич

г.Донецк Украина
Рождение ребёнка
28.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верняев Виктор Анатольевич

Донецк Украина

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