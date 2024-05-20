(Верняева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.2003
Сын: Верняев Андрей Викторович
Отец ребёнка: Верняев Виктор Анатольевич
г.Донецк Украина
Рождение ребёнка
28.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верняев Виктор Анатольевич
Донецк Украина