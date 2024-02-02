Прохоров Олег Ростиславович
Место рождения
Дата рождения12.02.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.12.2017
Рождение ребёнка
16.06.2018
Дочь: Прохорова Виктория Олеговна
Мать ребёнка: Прохорова Светлана Владимировна
Роддом при 20-й больнице
Рождение ребёнка
17.03.2020
Дочь: Прохорова Ксения Олеговна
Мать ребёнка: Прохорова Светлана Владимировна
Роддом при 29-й больнице