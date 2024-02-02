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Прохоров Олег Ростиславович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.12.2017

Жена: Прохорова Светлана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.06.2018

Дочь: Прохорова Виктория Олеговна

Мать ребёнка: Прохорова Светлана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Роддом при 20-й больнице
Рождение ребёнка
17.03.2020

Дочь: Прохорова Ксения Олеговна

Мать ребёнка: Прохорова Светлана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Роддом при 29-й больнице

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