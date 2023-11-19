Ежова Наталия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕжова Наталия Алексеева

Ежова Наталия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
14.12.1908 ст.

Дочь: Ежова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Ежов Иван Тихонович

Акишева, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
Перхушковской волости, дер. Акишевой крестьянин Павел Максимов Рожков и той же деревни крестьянская девица Феодосия Тихонова Ежова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.