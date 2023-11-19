Ежова Наталия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ежов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
14.12.1908 ст.
Дочь: Ежова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Ежов Иван Тихонович
Акишева, Перхушковская волость, Звенигородский уезд
Перхушковской волости, дер. Акишевой крестьянин Павел Максимов Рожков и той же деревни крестьянская девица Феодосия Тихонова Ежова
Смерть
Неизвестно