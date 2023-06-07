Федосья Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Петр Павлов
Отец ребёнка: Суров Павел Макаров
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Сын: Никифор Павлов
Отец ребёнка: Суров Павел Макаров
Упоминание
1844
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Суров Павел Макаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суров Павел Макаров
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1845