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Федосья Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Около 1835 г.р.
Вычислено 1843 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Петр Павлов

Отец ребёнка: Суров Павел Макаров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Никифор Павлов

Отец ребёнка: Суров Павел Макаров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1844
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Суров Павел Макаров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Павел Макаров

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1845
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