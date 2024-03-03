Киприн Артемий Васильевич
Место рождениясовхоз Красный Партизан Чарышского района Алтайского края
Дата рождения1917
Дата смерти16.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
совхоз Красный Партизан Чарышского района Алтайского края
Работа или профессия
По ?.12.1943
Школа глухонемых г. Троицка
конюх
Образование
Неизвестно
совхоз Красный Партизан Чарышского района Алтайского края
3 класса
Место жительства
Неизвестно
совхоз Красный Партизан
Военная служба
Неизвестно
Троицкий РВК, Челябинская обл., Троицкий р-н
Смерть
16.02.1944
Причина смерти: убит на фронте
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Шимский р-н, д. Теребутицы, полковое кладбище, могила № 22, ряд 1, 9-й от южного края могилы, снизу