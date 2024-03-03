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Киприн Артемий Васильевич

Место рождения

совхоз Красный Партизан Чарышского района Алтайского края

Дата рождения

1917

Дата смерти

16.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Киприн Василий Гаврилович

Мать: Киприна Арина Максимовна

совхоз Красный Партизан Чарышского района Алтайского края
Работа или профессия
По ?.12.1943
Школа глухонемых г. Троицка
конюх
Образование
Неизвестно
совхоз Красный Партизан Чарышского района Алтайского края
3 класса
Место жительства
Неизвестно
совхоз Красный Партизан
Военная служба
Неизвестно
Троицкий РВК, Челябинская обл., Троицкий р-н
Смерть
16.02.1944
Причина смерти: убит на фронте
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Шимский р-н, д. Теребутицы, полковое кладбище, могила № 22, ряд 1, 9-й от южного края могилы, снизу
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