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Папуша Василий Алексеевич

Место рождения

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

01.01.1911

Дата смерти

07.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911

Отец: Папуша Алексей Сазонович

Мать: Папуша Устинья Ивановна

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папуша Степан Васильевич

Мать ребёнка: Папуша (Моисеенко) Дарья Ивановна

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папуша (Моисеенко) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1935

Сын: Папуша Иван Васильевич

Мать ребёнка: Папуша (Моисеенко) Дарья Ивановна

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
21.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Папуша (Моисеенко) Дарья Ивановна

Артем, Артемовский, Приморский край
Смерть
07.04.1961
Артем, Артемовский, Приморский край
острый паралич сердца

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