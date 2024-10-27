Папуша Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1911
Дата смерти07.04.1961
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911
Отец: Папуша Алексей Сазонович
Мать: Папуша Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Папуша (Моисеенко) Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1935
Мать ребёнка: Папуша (Моисеенко) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Папуша (Моисеенко) Дарья Ивановна
Смерть
07.04.1961
острый паралич сердца