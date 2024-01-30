Габдрахманова (Кулезнёва) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманова (Кулезнёва) Евгения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1988

Отец: Кулезнёв Владимир Александрович

Мать: Кулезнёва Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
18.10.2014

Сын: Габдрахманов Денис Алексеевич

Отец ребёнка: Габдрахманов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.03.2017

Сын: Габдрахманов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Габдрахманов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
27.05.2020

Дочь: Габдрахманова Алиса Алексеевна

Отец ребёнка: Габдрахманов Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдрахманов Алексей Алексеевич

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