Грачев Валентин Александрович
Место рожденияд. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР
Дата рождения31.10.1927
Дата смерти27.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1927
д. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР
Образование
С 1945 по 1951
Ленинградский институт авиаприборостроения
высшее | Специальность: электрооборудование самолетов | | Диплом с отличием
Рождение ребёнка
24.05.1951
Дочь: Табунова Любовь Валентиновна
Мать ребёнка: Малышева Антонина Викторовна
с. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР
Рождение ребёнка
26.07.1954
Мать ребёнка: Малышева Антонина Викторовна
г. Загорск, Московской обл., РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1987
Загорск, СССР
Похороны
Неизвестно
Благовещенское кладбище, г. Сергиев-Посад