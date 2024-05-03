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Грачев Валентин Александрович

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Место рождения

д. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР

Дата рождения

31.10.1927

Дата смерти

27.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1927

Отец: Грачев Александр Михайлов

Мать: Грачева Анна Александровна

д. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР
Образование
С 1945 по 1951
Ленинградский институт авиаприборостроения
высшее | Специальность: электрооборудование самолетов | | Диплом с отличием
Рождение ребёнка
24.05.1951

Дочь: Табунова Любовь Валентиновна

Мать ребёнка: Малышева Антонина Викторовна

с. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР
Рождение ребёнка
26.07.1954

Сын: Грачев Олег Валентинович

Мать ребёнка: Малышева Антонина Викторовна

г. Загорск, Московской обл., РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Антонина Викторовна

Смерть
27.09.1987
Загорск, СССР
Похороны
Неизвестно
Благовещенское кладбище, г. Сергиев-Посад
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