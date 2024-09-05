Дудка Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудка Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Опанасенко (Дудка) Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Дудка Дмтрий Семёнович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Дудка Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Дудка Дмтрий Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дудка Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дудка Дмтрий Семёнович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область

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