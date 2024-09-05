Дудка Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Опанасенко (Дудка) Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Дудка Дмтрий Семёнович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Дудка Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Дудка Дмтрий Семёнович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дудка Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дудка Дмтрий Семёнович
Смерть
После 1797