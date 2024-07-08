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Чистяков Иван Михайлов

Место рождения

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

12.07.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Чистяков Михаил Иванович

Мать: Чистякова Анна Михайловна/Ивановна

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Около 1905

Жена: Чистякова Марфа Николаевна

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.

Дочь: Крестьяникова (Чистякова) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Чистякова Марфа Николаевна

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.03.1912

Сын: Чистяков Василий Иванович

Мать ребёнка: Чистякова Марфа Николаевна

Смерть
12.07.1916 ст.
Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область

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