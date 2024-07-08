Чистяков Иван Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти12.07.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Бракосочетание
Около 1905
Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.
Дочь: Крестьяникова (Чистякова) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Чистякова Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
22.03.1912
Сын: Чистяков Василий Иванович
Мать ребёнка: Чистякова Марфа Николаевна
Смерть
12.07.1916 ст.