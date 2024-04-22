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Домна Прокофьева (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

02.10.1866 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1757 г.р.

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Прокофий Алексеев (Ич)

Мать: Катерина Кузьми (Нична)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
1807

Муж: Яков Абрамов (Ич)

Рождение ребёнка
1809

Сын: Иван Яковлев (Ич)

Отец ребёнка: Яков Абрамов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Ирина Яковлева (Вна)

Отец ребёнка: Яков Абрамов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Марфа Яковлева (Вна)

Отец ребёнка: Яков Абрамов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
02.10.1866 ст.
Причина смерти: старость
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