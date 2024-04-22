Домна Прокофьева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти02.10.1866 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Прокофий Алексеев (Ич)
Мать: Катерина Кузьми (Нична)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
1807
Муж: Яков Абрамов (Ич)
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иван Яковлев (Ич)
Отец ребёнка: Яков Абрамов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Ирина Яковлева (Вна)
Отец ребёнка: Яков Абрамов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Марфа Яковлева (Вна)
Отец ребёнка: Яков Абрамов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
02.10.1866 ст.
Причина смерти: старость